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Во Львовской области двое детей попали в больницу из-за укуса змеи

Автор: Инна Собора

Во Львовской области госпитализировали двух детей. Их укусила змея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, 26 июля в 12:28 поступило сообщение, что в реанимационное отделение Туркивской центральной районной больницы поступила девочка 2011 года, жительница села Верхняя Яблонька Самборского района с диагнозом - укус змеи в голеностопного сустава левой ноги. Состояние пострадавшей - средней тяжести.

В этот же день в 19:30 к спасателям поступило сообщение, что в приемное отделение Яворивский центральной районной больницы поступил парень, 2005 года рождения, житель села Рогизно Яворивского района, с диагнозом - укус змеи пальца правой стопы. Состояние пострадавшего - средней тяжести.

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, что делать при укусе змеи.

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Львовская область