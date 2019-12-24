Во Львовской области чиновники Геокадастра пытались завладеть землей на 25 млн грн

Фото: задержание злоумышленников (dbr.gov.ua)

Земельный участок находился в коммунальной собственности, поэтому Геокадастр не имеет права им распоряжаться

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) во Львовской области задержали чиновников Госгеокадастра по факту покушения на незаконное отчуждение 26,75 гектаров земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщили в ГБР, чиновник, действуя в сговоре с подчиненными и другими лицами, издал и подписал приказы о согласии на разделение этого земельного участка и разработку проектов землеустройства. Ориентировочная стоимость земельного участка составляет более 25 млн грн.

"Земельный участок находится в коммунальной собственности, поэтому Госгеокадастр не может им распоряжаться", - отметили в ГБР.

Во время обысков следователи нашли документы, подтверждающие противоправную деятельность чиновников.

Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для самой себя или другого физического, или юридического лица и использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы)

Фигурантам грозит от 3 до 6 лет лишения свободы, а также штраф и запрет занимать определенные должности до трех лет.

Напомним, ранее ГБР во Львове задержало полицейского на вымогательстве взятки от студентов в размере 4 тысяч долларов.

Ранее Геокадастр назвал условие отмены моратория на продажу земли.