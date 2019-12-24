У Львівській області чиновники Геокадастру намагалися заволодіти землею на 25 млн грн

Фото: затримання зловмисників (dbr.gov.ua)

Земельна ділянка перебувала у комунальній власності, тому Геокадастр не має права нею розпоряджатися

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) у Львівській області затримали чиновників Держгеокадастру за фактом замаху на незаконне відчуження 26,75 га землі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як повідомили в ДБР, чиновник, діючи у змові з підлеглими та іншими особами, видав і підписав накази про згоду на поділ земельної ділянки та розробку проектів землеустрою. Орієнтовна вартість земельної ділянки становить понад 25 млн грн.

"Земельна ділянка перебуває у комунальній власності, тому Держгеокадастр не може нею розпоряджатися", - зазначили в ДБР.

Під час обшуків слідчі знайшли документи, що підтверджують протиправну діяльність чиновників.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи і використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби)

Фігурантам загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі, а також штраф та заборона займати певні посади до трьох років

Нагадаємо, раніше ДБР у Львові затримало поліцейського на вимаганні хабаря від студентів у розмірі 4 тисяч доларів.

Раніше Геокадастр назвав умови скасування мораторію на продаж землі.