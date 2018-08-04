Во Львовской области автомобиль врезался в бетоновоз, госпитализированы 5 человек

Среди пострадавших четырнадцатилетняя девочка

Во Львовской области автомобиль врезался в бетоновоз, в результате чего пострадали 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительной информации правоохранителей, водитель Volkswagen, 27-летний житель Буского района, не справился с управлением. Вследствие этого автомобиль столкнулся с бетоновозом КамАЗ.

"Телесные повреждения во время столкновения получили водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля, одна из которых - 14-летняя девочка. Водитель КамАЗа не пострадал. Сейчас врачи уточняют диагнозы пострадавшим", - сообщают в полиции.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло 3 августа около 14:00 на автодороге Червоноград - Броды неподалеку от села Поздимир Радеховского района.

Напомним, 30 июля во Львовской области в результате ДТП пострадало 8 человек. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Авария произошла около 15 часов дня на автодороге Львов-Луцк вблизи села Стоянов в Радеховском районе. Столкнулись автомобили "Шкода Октавия" и "Фольксваген Транспортер".