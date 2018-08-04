У Львівській області автомобіль врізався у бетоновоз, госпіталізовано 5 осіб

Серед постраждалих чотирнадцятирічна дівчинка

У Львівській області автомобіль врізався у бетоновоз, внаслідок чого постраждали 5 осіб. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій Volkswagen, 27-річний мешканець Буського району, не впорався з керуванням. Внаслідок цього автомобіль зіткнувся з бетоновозом КамАЗ.

"Тілесні ушкодження під час зіткнення отримали водій та четверо пасажирів легковика, одна з яких - 14-річна дівчинка. Водій КамАЗа не постраждав. Наразі лікарі уточнюють діагнози потерпілим", - повідомляють у поліції.

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталась 3 серпня близько 14:00 на автодорозі Червоноград - Броди неподалік села Поздимир Радехівського району.

Нагадаємо, 30 липня у Львівській області внаслідок ДТП постраждало 8 людей. Усіх постраждалих доставили у лікарню для надання медичної допомоги. Аварія сталась близько 15-ї години дня на автодорозі Львів-Луцьк поблизу села Стоянів у Радехівському районі. Зіткнулись автомобілі "Шкода Октавія" та "Фольксваген Транспортер".