Во Львовской области арестовали земельные участки жены Медведчука

Следствие установило, что владельцем земельных участков стоимостью 2 млн гривен было частное предприятие, конечным владельцем которого является Марченко.

Земли оказались в собственности жены нардепа-предателя незаконно. В 2019 году райгосадминистрация передала предприятию участки. Однако в "Книге записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности" не было сделано никаких записей.

Предприятие внесло недостоверные данные в официальные документы. Таким образом фирма Марченко присвоила участки, которые расположены в туристически привлекательном регионе вблизи города Стрый. Позже там началось строительство туристических объектов.

Сейчас решается вопрос о передаче участков в управление АРМА, а по факту злоупотребления служебным положением открыли уголовное дело (ч. 1 ст. 364 УКУ).