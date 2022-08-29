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У Львівській області арештували земельні ділянки дружини Медведчука

Фото: Оксана Марченко (volynnews com)
Автор: Наталія Юрченко

Суд у Львівській області заарештував три земельні ділянки Оксани Марченко, дружини народного депутата Віктора Медведчука, обвинуваченого у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора та Службу безпеки України.

Слідство встановило, що власником земельних ділянок вартістю 2 млн гривень було приватне підприємство, кінцевим власником якого є Марченко.

Землі опинилися у власності дружини нардепа-зрадника незаконно. У 2019 році райдержадміністрація передала підприємству ділянки. Проте у "Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності" не було зроблено жодних записів.

Підприємство внесло недостовірні дані в офіційні документи. Таким чином фірма Марченко присвоїла ділянки, які розташовані у туристично привабливому регіоні поблизу міста Стрий. Пізніше там почалося будівництво туристичних об'єктів.

Наразі вирішується питання про передання ділянок в управління АРМА, а за фактом зловживання службовим становищем відкрили кримінальну справу (ч. 1 ст. 364 ККУ).

Нагадаємо, що Віктор Медведчук зараз знаходиться під вартою.

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