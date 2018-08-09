У Дніпрі затримали держвиконавця на хабарі у 1500 лдоларів

Чиновник вимагав гроші за зняття арешту з частки квартири

У Дніпрі прокуратура у четвер, 9 серпня, затримала державного виконавця під час одержання хабара у розмірі 1500 доларів. Про це повідомив речник генеральної прокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

За словами Лисенка, державний виконавець є співробітником одного з відділів державної виконавчої служби у м. Дніпро Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.

"Ця посадова особа вимагала від мешканця міста 1500 доларів США за зняття арешту з частки належної йому квартири", - зазначив Лисенко.

Фото: хабар держвиконавцю (facebook.com/lysenko.andrii)

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні вказаного злочину та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 9 серпня у Києві на хабарі в 20 тис. доларів затримали начальника Департаменту податків та зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби України Павла Дроняка. Чиновник вимагав гроші за зменшення штрафних санкцій з трьох підприємців.