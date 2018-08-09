У Львівській області арештували працівницю банку, яка привласнила 4 млн гривень

У 2017 році працівниця банку привласнила 75,4 тисяч доларів та 56,6 тисяч євро

Суд у Львівській області заарештував керівницю районного відділення одного з банків, яка привласнила гроші вкладників у сумі 4 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції.

Як встановили правоохоронці, упродовж 2017 року 51-річна працівниця банку одержала від клієнтів гроші для внесення на рахунок та укладання договорів банківського вкладу. Коли ж клієнти звернулись до банку, виявили, що жодних рахунків відкрито не було.

"Гроші на строкові вклади не надходили, оскільки жінка не вносила їх у касу банківської установи. В ході кримінального провадження оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції задокументували факти заволодіння коштами громадян. Зокрема, працівниця банку привласнила 75,4 тисяч доларів та 56,6 тисяч євро", - зазначили у поліції.

Згідно з курсом Нацбанку на час скоєння злочинів, сума склала чотири мільйони гривень. За фактом привласнення грошей вкладників поліцією було порушено кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч.5 ст.191 - привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі

ч.4 ст.190 - шахрайство

ч.1 ст.366 - службове підроблення.

На сьогодні Галицьким районним судом Львова працівниці банку обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту із заставою у розмірі 6 мільйонів 864,4 тисяч гривень. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Дніпрі прокуратура у четвер, 9 серпня, затримала державного виконавця під час одержання хабара у розмірі 1500 доларів.