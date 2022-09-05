Во Львовской области арестовали имущество российской фирмы на 13 млн гривен

Правоохранители во Львовской области арестовали имущество компании, которая принадлежит российским гражданам. Сумма арестованного составляет 13 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, предприятие арендовало помещение во Львовской области площадью 10 тысяч квадратных метров. Фирма занималась обработкой древесины.
Компания, владельцами которой являются россияне, проводила махинации с налогами и не выплатила государству более 320 тысяч гривен.
По данному факту открыли уголовное производство (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 УК Украины). Суд арестовал помещение стоимостью 13 млн гривен, его передали в управление АРМА.
Напомним, ранее в АРМА передали капитал компании, владельцем которой является российский олигарх из окружения Путина.
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