Во Львовской области 6 студентов госпитализированы с подозрением на гепатит

В Дрогобыче (Львовская область) 6 студентов были госпитализированы с подозрением на гепатит "А". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в ведомстве, в лечебные учреждения области поступили 6 студентов Дрогобычского педагогического университета с предварительно диагностированным гепатитом "А".

Отмечается, что все госпитализированные студенты накануне вернулись из Одессы, где проходили практику. Сейчас специалисты осуществляют комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине от заболевания корью умер 5-летний ребенок. Отмечается, что мальчик не был вакцинирован из-за противопоказаний. Накануне в семье корью болел еще один ребенок.

РБК-Украина писало, что в июне в Украине за неделю корью заболели 967 человек. Из них 436 взрослых и детей 531. Всего с начала года корью заболели уже 54 065 человек - 25 439 взрослых и 28 626 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения сообщает, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.