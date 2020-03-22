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Во Львовской области более 20 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 09:13
Во Львовской области более 20 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице находятся 53 человека

Во Львовской области в период с 17:00 21 марта по 8:00 22 марта с подозрением на коронавирус госпитализирован еще 21 пациент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Как сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко, пациенты с города Львова, Дрогобычского и Стрыйского, Каменка-Бугского районов, Тернопольской и Ровенской областей.

"Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 53 человека. На самоизоляции находятся 30 человек. За все время выписано - 11 пациентов. Состояние всех больных -средней тяжести или близкий к удовлетворительному. У 1 пациентки приближен к тяжелому", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 21 марта, количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 47 случаев.

Также РБК-Украина писало, что за последние сутки в Украину вернулись более 13 тысяч граждан. После закрытия границ из-за пандемии коронавируса в Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 59 494 граждане.

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