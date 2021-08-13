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Во Львовской области 18 медиков объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты

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Пятница 13 августа 2021 12:35
Во Львовской области 18 медиков объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты Фото: медики во Львовской области объявили голодовку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Во Львовской области объявили голодовку 18 медиков. Они работают в городской больнице Сосновского горсовета и не получают зарплату с апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

По информации медработников, долг перед ними составляет 3 миллиона гривен.

"Медики требуют погасить задолженность по зарплатной платы, включая "ковидные" доплаты, а также оздоровительные выплаты за текущий год", - сообщила омбудсмен.

Среди их требований - осуществить перерасчет зарплат за 2020 год и компенсаций за потерю части зарплаты, в связи с несоблюдением сроков ее выплаты.

"Поручила своему представителю в западных областях осуществить соответствующие меры парламентского контроля за соблюдением прав медиков", - говорится в сообщении.

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Львовская область Денисова
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