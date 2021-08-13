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У Львівській області 18 медиків оголосили голодування через невиплату зарплати

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П'ятниця 13 серпня 2021 12:35
У Львівській області 18 медиків оголосили голодування через невиплату зарплати Фото: медики у Львівській області оголосили голодування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Львівській області оголосили голодування 18 медиків. Вони працюють в міській лікарні Соснівської міськради і не отримують зарплати з квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

За інформацією медпрацівників, борг перед ними становить 3 мільйони гривень.

"Медики вимагають погасити заборгованість із зарплатної плати, включно з "ковідними" доплатами, а також оздоровчими виплатами за поточний рік", - повідомила омбудсмен.

Серед їхніх вимог - здійснити перерахунок зарплат за 2020 рік і компенсацій за втрату частини зарплати, в зв'язку з недотриманням термінів її виплати.

"Доручила своєму представнику в західних областях здійснити відповідні заходи парламентського контролю за додержанням прав медиків", - йдеться в повідомленні.

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