ru
ua

Во Львовской обл. задержали организаторов незаконой миграции граждан


Организаторов задержали при получении средств за переправку граждан

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали нелегальную миграцию людей до европейских стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ сообщили, что оперативниками был установлен механизм незаконной переправки иностранцев в страны ЕС через украинскую территорию, который организовали граждан Украины и житель одной из стран Южной Азии.

"Правоохранители задержали троих граждан одной из стран Азии во время попытки незаконного пересечения государственной границы у контрольно-пропускного пункта "Краковец" возле поселка Глыницы Яворовского района", - сообщили в СБУ.

Также они заявили, что во Львове было задержано обоих организаторов незаконной миграции при получении 22,5 тыс. гривен за переправку нелегалов заграницу.

Задержанным организаторам было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (Приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 201 (Контрабанда), и ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ расследует опрос жителей о "от'единения Галичины". В проведении так называемого опроса усматриваются публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Рада приняла "языковой закон" Курс доллара стабилизировался на межбанке
Читать все новости