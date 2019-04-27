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Во Львовской обл. задержали организаторов незаконой миграции граждан

Новости » Происшествия    27.04.2019 - 17:47
Во Львовской обл. задержали организаторов незаконой миграции граждан
Фото: задержание организаторов (facebook.com/SecurSerUkraine)

Организаторов задержали при получении средств за переправку граждан

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали нелегальную миграцию людей до европейских стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ сообщили, что оперативниками был установлен механизм незаконной переправки иностранцев в страны ЕС через украинскую территорию, который организовали граждан Украины и житель одной из стран Южной Азии.

"Правоохранители задержали троих граждан одной из стран Азии во время попытки незаконного пересечения государственной границы у контрольно-пропускного пункта "Краковец" возле поселка Глыницы Яворовского района", - сообщили в СБУ.

Также они заявили, что во Львове было задержано обоих организаторов незаконной миграции при получении 22,5 тыс. гривен за переправку нелегалов заграницу.

Задержанным организаторам было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (Приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 201 (Контрабанда), и ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ расследует опрос жителей о "от'единения Галичины". В проведении так называемого опроса усматриваются публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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