У Львівській обл. затримали організаторів незаконої міграції громадян

Фото: затримання організаторів (facebook.com/SecurSerUkraine)

Організаторів затримали при отримані коштів за переправлення громадян

У Львівській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) заблокували нелегальну міграцію людей до європейських країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

В СБУ повідомили, що оперативниками було встановлено механізм незаконного переправлення іноземців до країн ЄС через українську територію, який організували громадян України та мешканець однієї з країн Південної Азії.

"Правоохоронці затримали трьох громадян однієї з країн Азії під час спроби незаконного перетину державного кордону біля контрольно-пропускного пункту "Краківець" неподалік селища Глиниці Яворівського району", - повідомили в СБУ.

Також вони заявили, що у Львові було затримано обох організаторів незаконної міграції під час отримання 22,5 тис. гривень за переправлення нелегалів закордон.

Затриманим організаторам було повідомлено про підозру у скоєні злочинів, які передбачені ч. 1 ст. 14 (Готування до злочину), ч. 1 ст. 201 (Контрабанда), та ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ розслідує опитування жителів про "від'єднання Галичини". У проведенні так званого опитування вбачаються публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.