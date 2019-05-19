Во Львовской обл. в результате аварии на дороге погибли 2 человека

Во Львовской области произошла смертельная авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции во Львовской области.

Авария произошла вчера, 18 мая, вечером в селе Брюховичи, недалеко от Львова. По неизвестным причинам 29-летний житель Яворивского района, который был за рулем автомобиля Mercedes, не справился с управлением. Машину занесло на встречную обочину, автомобиль врезался в дерево, а затем в металлическую опору линии электропередач.

В следствие удара машину полностью смяло. Водитель и 31-летний пассажир получили травмы несовместимые с жизнью, они погибли на месте.

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