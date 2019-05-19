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Во Львовской обл. в результате аварии на дороге погибли 2 человека

Новости » Происшествия    19.05.2019 - 20:33
Во Львовской обл. в результате аварии на дороге погибли 2 человека
Фото: авария во Львовской области (lv.npu.gov.ua)

Водитель не справился с управлением

Во Львовской области произошла смертельная авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции во Львовской области.

Авария произошла вчера, 18 мая, вечером в селе Брюховичи, недалеко от Львова. По неизвестным причинам 29-летний житель Яворивского района, который был за рулем автомобиля Mercedes, не справился с управлением. Машину занесло на встречную обочину, автомобиль врезался в дерево, а затем в металлическую опору линии электропередач.

В следствие удара машину полностью смяло. Водитель и 31-летний пассажир получили травмы несовместимые с жизнью, они погибли на месте.

Ранее РБК-Украина писало, что в Кривом Роге (Днепропетровская область) маршрутное такси въехало в толпу людей на остановке, в результате чего, по предварительной информации, пострадали как минимум 3 человека, среди которых ребенок.

Также сообщалось, что в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции Toyota Prius. Водитель автомобиля BMW 528I совершил столкновение со служебным автомобилем под управлением инспектора управления патрульной полиции.

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