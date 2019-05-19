У Львівській обл. в результаті аварії на дорозі загинули 2 людини

Фото: аварія у Львівській області (lv.npu.gov.ua)

Водій не впорався з керуванням

У Львівській області сталася смертельна аварія, в результаті якої загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції у Львівській області.

Аварія сталася вчора, 18 травня, ввечері в селі Брюховичі, недалеко від Львова. З невідомих причин 29-річний житель Яворівського району, який був за кермом автомобіля Mercedes не впорався з керуванням. Машину занесло на зустрічну обочину, автомобіль врізався в дерево, а потім в металеву опору лінії електропередач.

В наслідок удару машину повністю зім'яло. Водій та 31-річний пасажир отримали травми несумісні з життям, вони загинули на місці.

Раніше РБК-Україна писало, що в Кривому Розі (Дніпропетровська область) маршрутне таксі в'їхало у натовп людей на зупинці, в результаті чого, за попередньою інформацією, постраждали як мінімум 3 людини, серед яких дитина.

Також повідомлялося, що у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля патрульної поліції Toyota Prius. Водій автомобіля BMW 528I скоїв зіткнення зі службовим автомобілем під управлінням інспектора управління патрульної поліції.