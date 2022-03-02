На львівському вокзалі затримали Володимира Рубана: співпрацював з Медведчуком і "ЛДНР"
У поїзді, який прямував до Львова, був затриманий Володимир Рубан - керівник штабу громадської організації "Офіцерський корпус". Раніше він співпрацював з "ЛДНР".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZAXID.NET.
Затримання відбулося ще вдень 28 лютого.
"Так, близько обіду в поліцію надійшов виклик. Співробітників поліції викликали на залізничний вокзал, де їм передали затриманого. Його доставили в поліцейську дільницю, де з ним працювали співробітники Служби безпеки України", - розповіла речник обласної поліції Світлана Добровольська.
У поліції не повідомили, звідки прямував поїзд.
Володимира Рубана затримав офіцер батальйону полку"Азов".
54-річний Володимир Рубан є проросійським громадським діячем, керівником штабу громадської організації "Офіцерський корпус".
Був фігурантом кримінальної справи з планування насильницького повалення конституційного ладу в Україні, сприяння терористичній організації "ЛДНР".
Рубан був активним учасником проросійського руху Віктора Медведчука "Український вибір". У червні 2013 створив власну громадську організацію "Офіцерський корпус".
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