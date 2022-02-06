У Львівському музеї "Шевченківський гай" згорів дерев'яний будинок
У Львові сталася пожежа на території музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького ("Шевченськівський гай"). В результаті згорів дерев'яний будинок, постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що в ніч на 6 лютого сталася пожежа на території музею під відкритим небом. В результаті інциденту згорів одноповерховий дерев'яний будинок площею 600 квадратних метрів.
"О 03:27 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, на території "Шевченківського гаю" знаходяться понад 120 пам'яток архітектури із західних областей України, в тому числі 6 церков. Найстаріший експонат - хата 1749 року. На території представлені також кузня, школа, лісопилка, сукновальня, водяний та вітряний млини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу в одній з багатоповерхівок у Кропивницькому, в результаті якого загинула одна особа, ще двоє дітей постраждали.