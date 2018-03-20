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Львовский облсовет требует от президента разорвать дипотношения с Россией

НовостиПолитика    20.03.2018 - 20:43
Фото: Львовский облсовет (facebook.com-girnjak)
Фото: Львовский облсовет (facebook.com-girnjak)

Такие шаги нужны для укрепления безопасности Украины

Депутаты Львовского областного совета приняли обращение к президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины и Премьер-министра Украины о расторжении дипломатических отношений с Россией. Соответствующую инициативу во время сессии во вторник, 20 марта, произнес заместитель председателя облсовета Владимир Горняк, передает пресс-служба совета.

"Своими последними действиями Российская Федерация (РФ) продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества. Проведение выборов в аннексирована Крыму, постоянные провокации на украинской территории, диверсии против граждан в странах Европы обусловливают необходимость более решительных шагов для укрепления безопасности Украины. учитывая это, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией . Считаем недопустимыми такие отношения со страной, которая является оккупантом нашей территории ", - говорится в обращении.

Отмечается, что также депутаты облсовета выступают за введение визового режима для граждан РФ.

Напомним, 20 марта 2018 Верховная Рада Украины поддержала постановление о реализации правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины. Соответствующее постановление поддержали 229 нардепов.

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Теги: Российская Федерация, Львов, дипломатические отношения
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