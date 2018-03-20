Львівська облрада вимагає від президента розірвати дипвідносини з Росією

Депутати Львівської обласної ради прийняли звернення до президента України, Голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України щодо розірвання дипломатичних стосунків з Росією. Відповідну ініціативу під час сесії у вівторок, 20 березня, виголосив заступник голови облради Володимир Гірняк, передає прес-служба ради.

"Своїми останніми діями Російська Федерація (РФ) продовжує демонстративно нехтувати територіальною цілісністю України, міжнародними договорами та принципами цивілізованого суспільства. Проведення виборів в анексованому Криму, постійні провокації на українській території, диверсії проти громадян у країнах Європи зумовлюють необхідність рішучіших кроків для зміцнення безпеки України. З огляду на це, ми, депутати Львівської обласної ради, вимагаємо від вищого керівництва держави розірвати дипломатичні стосунки з Російською Федерацією. Вважаємо недопустимими такі взаємини з країною, яка є окупантом нашої території", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що також депутати облради виступають за введення візового режиму для громадян РФ.

Нагадаємо, 20 березня 2018 року Верховна рада України підтримала постанову щодо реалізації правової відповідальності РФ за збройну агресію проти України. Відповідну постанову підтримали 229 нардепів.