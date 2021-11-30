Львовская область может выйти из "красной" зоны на следующей неделе

Львовская область может выйти из "красной" зоны. Эту зону регион может покинуть на следующей неделе.
Об этом заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт "032".
Решение о переходе Львовской области в другую карантинную зону будет рассматривать государственная комиссия ТЭБ и ЧС.
В ОГА сообщили, что новый уровень эпидопасности могут установить со следующей недели - с момента начала действия новых дополнительных ограничений для "желтой" зоны. В таком случае во Львовской ОГА считают такое решение целесообразным.
С 6 декабря в пределах "желтой" зоны в Украине будут действовать дополнительные ограничения.
Речь идет о том, жители должны иметь "желтый" или "зеленый" сертификат о вакцинации или отрицательный тест на "ковид" или сертификат о выздоровлении (действующий 105 дней), если планируют посещать массовые мероприятия, учреждения культуры и общественного питания, спортзалы, бассейны, а также, если хотят воспользоваться межобластным или международным перевозками.
Ранее Львовская область отказывалась выходить из "красной" зоны карантина. Областная госадминистрация обращалась в государственную комиссию ТЭБ и ЧС.
Впереди рождественско-праздничный период, который станет очередным фактором риска, говорил Чемерис.
Напомним, в Киевской школе экономики заявили, что шесть областей готовы покинуть "красную" зону карантина.
Отметим, глава Минздрава Украины Виктор Ляшко назвал дату, когда вступят в силу обновленные правила адаптивного карантина.