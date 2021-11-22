Львовская область ужесточила правила для транспорта

Во Львовской области начали действовать новые правила карантина. Такое решение приняла местная комиссия ТЭБ и ЧС.

Какие правила вступили в силу, в материале РБК-Украина .

Дети возвращаются в детские сады, школы, лицеи, учреждения профтехобразования и вузы, но невакцинированных работников будут отстранят от работы.

При этом в междугороднем транспорте смогут проехать только пассажиры, у которых есть:

сертификат о получении одной или двух доз вакцины от COVID-19;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест;

справка о выздоровлении.

Кроме того, в междугородних маршрутах будут работать мобильные группы, и будет строго запрещено пользоваться маршрутным транспортом пассажирам без определенных документов.