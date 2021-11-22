Львівська область посилила правила для транспорту

У Львівській області почали діяти нові правила карантину. Таке рішення прийняла місцева комісія ТЕБ та НС.
Які правила набули чинності, в матеріалі РБК-Україна.
Діти повертаються в дитячі садки, школи, ліцеї, установи профтехосвіти та виші, але невакцинованих працівників відсторонять від роботи.
При цьому в міжміському транспорті зможуть проїхати тільки пасажири, у яких є:
Крім того, в міжміських маршрутах працюватимуть мобільні групи, і буде суворо заборонено користуватися маршрутним транспортом пасажирам без певних документів.