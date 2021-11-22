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Львівська область посилила правила для транспорту

Автор: Анастасія Рокитна

У Львівській області почали діяти нові правила карантину. Таке рішення прийняла місцева комісія ТЕБ та НС.

Які правила набули чинності, в матеріалі РБК-Україна.

Діти повертаються в дитячі садки, школи, ліцеї, установи профтехосвіти та виші, але невакцинованих працівників відсторонять від роботи.

При цьому в міжміському транспорті зможуть проїхати тільки пасажири, у яких є:

  • сертифікат про отримання однієї або двох доз вакцини від COVID-19;
  • негативний ПЛР-тест на коронавірус або експрес-тест;
  • довідка про одужання.

Крім того, в міжміських маршрутах працюватимуть мобільні групи, і буде суворо заборонено користуватися маршрутним транспортом пасажирам без певних документів.

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Львівська область