Львівська область посилила правила для транспорту

У Львівській області почали діяти нові правила карантину. Таке рішення прийняла місцева комісія ТЕБ та НС.

Які правила набули чинності, в матеріалі РБК-Україна .

Діти повертаються в дитячі садки, школи, ліцеї, установи профтехосвіти та виші, але невакцинованих працівників відсторонять від роботи.

При цьому в міжміському транспорті зможуть проїхати тільки пасажири, у яких є:

сертифікат про отримання однієї або двох доз вакцини від COVID-19;

негативний ПЛР-тест на коронавірус або експрес-тест;

довідка про одужання.

Крім того, в міжміських маршрутах працюватимуть мобільні групи, і буде суворо заборонено користуватися маршрутним транспортом пасажирам без певних документів.