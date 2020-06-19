Львовская область снова продлила карантин

Львовская область продлила карантин до 22 июня. Соответствующее решение в пятницу, 19 июня, приняла областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Как отметили в ОГА, в регионе превышена инцидентность заболеваний коронавирусом.

"Инцидентность составляет 40,4, занятых коек - 40%. Учитывая эпидситуацию в области, вопрос об ослаблении карантина считаю не актуальным", - сообщил директор областного департамента здравоохранения Орест Чемерис.

Вопрос об ослаблении карантина будет рассмотрен комиссией ТЭБ и ЧС 22 июня. В этот день вступят в силу новые изменения Кабинета министров относительно алгоритма определения готовности региона к ослаблению или ужесточению карантина.

Также в ОГА сообщили, что за прошлые сутки в области подтвердили 142 новых случая заболевания, 81 из которых - во Львове. Всего в области более 3,5 тысяч больных.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин изменил критерии оценивания готовности регионов к ослаблению карантина.

Также в Минздраве отметили, что с 22 июня области могут ввести жесткий карантин в некоторых областях.

Кроме этого по состоянию на 19 июня к ослаблению карантина не готовы 11 регионов, среди которых и Львовская область.