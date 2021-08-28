Под Львовом столкнулись четыре автомобиля, погиб ребенок

Как предварительно установили правоохранители, водитель грузового автомобиля "ДАФ" с полуприцепом совершил столкновение с автомобилем "Хонда".

После этого грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулась с автомобилями "Мицубиси" и "Мерседес Спринтер", который перевозил прицеп с автомобилями.

В результате столкновения в больницу с телесными повреждениями были доставлены водитель и пассажирка "Хонды", а также водитель "Мицубиси" и его 11-летняя пассажирка.

"Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась от полученных травм", - сообщили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет.