Повітряну тривогу на Львівщині оголосили близько 02:30. Невдовзі реактивний дрон пролетів повз Перемишляни курсом на Львів, і в місті запрацювала ППО. За словами Козицького, ворожий безпілотник певний час кружляв довкола Львова.

Згодом дрони рухалися в бік Золочева, Миколаєва та Красного, а про високу загрозу попередили мешканців Добротвора. Ще один безпілотник залетів з Волині курсом на Лопатин.

Близько 04:14 реактивний дрон знову атакував Львів з півночі, і в місті знову працювала ППО. О 04:30 Козицький попередив, що на Львів з північного сходу летить група реактивних дронів.