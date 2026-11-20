У ніч на 20 листопада росіяни атакували Львівщину реактивними дронами. У Львові кілька разів працювала протиповітряна оборона, загроза для регіону зберігається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Львівської ОВА Максима Козицького.
Повітряну тривогу на Львівщині оголосили близько 02:30. Невдовзі реактивний дрон пролетів повз Перемишляни курсом на Львів, і в місті запрацювала ППО. За словами Козицького, ворожий безпілотник певний час кружляв довкола Львова.
Згодом дрони рухалися в бік Золочева, Миколаєва та Красного, а про високу загрозу попередили мешканців Добротвора. Ще один безпілотник залетів з Волині курсом на Лопатин.
Близько 04:14 реактивний дрон знову атакував Львів з півночі, і в місті знову працювала ППО. О 04:30 Козицький попередив, що на Львів з північного сходу летить група реактивних дронів.
Цієї ночі росіяни атакували не лише Львівщину. Близько 01:20 окупанти двічі вдарили по Києву балістикою, після чого в Оболонському, Подільському та Голосіївському районах загорілися будівлі. А в Харкові ворог поцілив у медичний заклад в Шевченківському районі, є постраждалі.