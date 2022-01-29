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Под Львовом два человека попали под поезд "Ужгород - Лисичанск"

Автор: Илона Свиридова

В городе Пустомыты Львовской области два человека попали под поезд "Ужгород - Лисичанск". В результате инцидента они погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Сообщается, что ночью в 02:15 на перегоне Щирец - Глинная - Навария поезд №46 сообщением "Ужгород - Лисичанск" травмировал двух человек. Местная жительница 1979 года рождения погибла на месте происшествия, мужчина 1970 года рождения умер в больнице города Пустомыты.

"Причины и обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Одесской области 17-летний парень сидел на железнодорожных путях и попал под поезд. В результате инцидента он погиб на месте.

До этого под Херсоном поезд сбил патрульного полицейского, который шел на работу.

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Львовская область