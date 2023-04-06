У Львові зносять самобуд Московського патріархату (відео)
У Сихівському районі Львова почали демонтаж споруди УПЦ МП. Її представники Московського патріархату збудували самовільно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міського голови Львова з питань містобудування Любомира Зубача у Facebook.
"Громада ПЦУ проводить благоустрій території, забираючи наявні незаконні конструкції споруди Московського патріархату на Сихові. На одному з фото - отець від ПЦУ, власне після молитви та благословення якого роботи розпочали", - пише Зубач.
Фото: у Львові зносять споруду УПЦ МП (facebook.com/LubomyrZubach)
Своєю чергою він наголосив, що все відбувається за законом.
"Поліція забезпечує порядок. Сподіваємося, обійдеться без провокацій. Вони нікому насправді не потрібні", - додав Зубач.
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