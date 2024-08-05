UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Львові здають квартиру за 5,5 тисяч доларів: що в ній особливого (фото)

Фото: Найдорожча квартира у Львові (olx.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

Ціни на оренду житла у Львові є одними із найвищих в Україні. За місяць проживання у найдорожчій квартирі міста доведеться заплатити 5500 доларів.

Чим особлива квартира, пише РБК-Україна із посиланням на опубліковане на OLX оголошення.

Як виглядає найдорожча квартира Львова

Квартира знаходиться в елітній новобудові Львова у ближньому центрі міста – на вулиці Рутковича. Будинок розміщений у парковій зоні та має закриту територію.

Житло складається з кухні, просторої вітальні площею 120 м.кв., трьох ізольованих кімнат, чотирьох гардеробних кімнат, трьох санвузлів та технічної кімнати. У квартирі доволі високі стелі – 3,3 м. Також вона має приточну систему вентиляції та кондиціонування.

В оголошенні зазначається, що у квартирі зроблений євроремонт, виконаний в пастельних тонах із яскравими акцентами у різних кімнатах – зеленою стіною у вітальні, жовтими кріслами в кабінеті, бірюзовими акцентами на стінах однієї зі спалень тощо.

Загальна площа квартири становить 320 м. кв.

Крім того, зазначається, що у її вартість входить два паркомісця у підземному паркінгу.

Вартість оренди житла у Львові

Станом на початок серпня 2024 року Львів є одним із найдорожчих міст за цінами на оренду житла. Так, середня вартість однокімнатної квартири становить 17 тис. грн на місяць. Такі ж високі ціни лише в Ужгороді.

За оренду двокімнатної квартири у місті доведеться віддати у середньому 20 тис. грн на місяць.

Найдорожчим, за даними ЛУН, є Шевченківський район Львова, на другому місці – Франківський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про пропозицію зняти квартиру у Києві за 15 тисяч доларів. Орендарям пропонують 4-кімнатні апартаменти у яких ніхто не жив з ексклюзивним ремонтом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівЖитлоКвартири