У Львові здають квартиру за 5,5 тисяч доларів: що в ній особливого (фото)

Як виглядає найдорожча квартира Львова

Квартира знаходиться в елітній новобудові Львова у ближньому центрі міста – на вулиці Рутковича. Будинок розміщений у парковій зоні та має закриту територію.

Житло складається з кухні, просторої вітальні площею 120 м.кв., трьох ізольованих кімнат, чотирьох гардеробних кімнат, трьох санвузлів та технічної кімнати. У квартирі доволі високі стелі – 3,3 м. Також вона має приточну систему вентиляції та кондиціонування.

В оголошенні зазначається, що у квартирі зроблений євроремонт, виконаний в пастельних тонах із яскравими акцентами у різних кімнатах – зеленою стіною у вітальні, жовтими кріслами в кабінеті, бірюзовими акцентами на стінах однієї зі спалень тощо.

Загальна площа квартири становить 320 м. кв.

Крім того, зазначається, що у її вартість входить два паркомісця у підземному паркінгу.

Вартість оренди житла у Львові

Станом на початок серпня 2024 року Львів є одним із найдорожчих міст за цінами на оренду житла. Так, середня вартість однокімнатної квартири становить 17 тис. грн на місяць. Такі ж високі ціни лише в Ужгороді.

За оренду двокімнатної квартири у місті доведеться віддати у середньому 20 тис. грн на місяць.

Найдорожчим, за даними ЛУН, є Шевченківський район Львова, на другому місці – Франківський.