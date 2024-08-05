Во Львове сдают квартиру за 5,5 тысяч долларов: что в ней особенного (фото)

Как выглядит самая дорогая квартира Львова

Квартира находится в элитной новостройке Львова в ближнем центре города – на улице Рутковича. Дом расположен в парковой зоне и имеет закрытую территорию.

Жилье состоит из кухни, просторной гостиной площадью 120 м.кв., трех изолированных комнат, четырех гардеробных комнат, трех санузлов и технической комнаты. В квартире достаточно высокие потолки – 3,3 м. Также она имеет приточную систему вентиляции и кондиционирования.

В объявлении отмечается, что в квартире сделан евроремонт, выполненный в пастельных тонах с яркими акцентами в разных комнатах – зеленой стеной в гостиной, желтыми креслами в кабинете, бирюзовыми акцентами на стенах одной из спален и т.д.

Общая площадь квартиры составляет 320 кв.

Кроме того, отмечается, что в ее стоимость входит два паркоместа в подземном паркинге.

Стоимость аренды жилья во Львове

На начало августа 2024 года Львов является одним из самых дорогих городов по ценам на аренду жилья. Средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 17 тыс. грн в месяц. Такие же высокие цены только в Ужгороде.

За аренду двухкомнатной квартиры в городе придется отдать в среднем 20 тысяч гривен в месяц.

Самым дорогим, по данным ЛУН, являєтся Шевченковский район Львова, на втором месте - Франковский.