Во Львове сдают квартиру за 5,5 тысяч долларов: что в ней особенного (фото)

Цены на аренду жилья во Львове являются одними из самых высоких в Украине. За месяц проживания в самой дорогой квартире города придется заплатить 5500 долларов.
Чем особенно квартира, пишет РБК-Украина со ссылкой на опубликованное на OLX объявление.
Квартира находится в элитной новостройке Львова в ближнем центре города – на улице Рутковича. Дом расположен в парковой зоне и имеет закрытую территорию.
Жилье состоит из кухни, просторной гостиной площадью 120 м.кв., трех изолированных комнат, четырех гардеробных комнат, трех санузлов и технической комнаты. В квартире достаточно высокие потолки – 3,3 м. Также она имеет приточную систему вентиляции и кондиционирования.
В объявлении отмечается, что в квартире сделан евроремонт, выполненный в пастельных тонах с яркими акцентами в разных комнатах – зеленой стеной в гостиной, желтыми креслами в кабинете, бирюзовыми акцентами на стенах одной из спален и т.д.
Общая площадь квартиры составляет 320 кв.
Кроме того, отмечается, что в ее стоимость входит два паркоместа в подземном паркинге.
На начало августа 2024 года Львов является одним из самых дорогих городов по ценам на аренду жилья. Средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 17 тыс. грн в месяц. Такие же высокие цены только в Ужгороде.
За аренду двухкомнатной квартиры в городе придется отдать в среднем 20 тысяч гривен в месяц.
Самым дорогим, по данным ЛУН, являєтся Шевченковский район Львова, на втором месте - Франковский.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о предложении снять квартиру в Киеве за 15 тысяч долларов. Арендаторам предлагают 4-комнатные апартаменты, в которых никто не жил с эксклюзивным ремонтом.
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