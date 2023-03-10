ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Львове задержан организатор работы "пунктов обмена" валют, работающих в Бердянске

Новина українською →
Украина, Пятница 10 марта 2023 17:46
Во Львове задержан организатор работы "пунктов обмена" валют, работающих в Бердянске Фото: Во Львове задержан коллаборант, организовавший работу "пунктов обмена" валют в Бердянске (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Львова дистанционно организовал работу "пунктов обмена" валют в оккупированном Бердянске (Запорожская область). Правоохранители обнаружили и задержали его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Подозреваемый, находясь на подконтрольной Украине территории, организовал ведение на территории временного оккупированного г. Бердянск хозяйственной деятельности по обмену валют", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сговоре с незаконными оккупационными властями в мае 2022 года он зарегистрировал несколько "субъектов предпринимательской деятельности". Также он получил соответствующие "лицензии" и организовал "работу пунктов" обмена валют.

"Находясь на подконтрольной Украине территории, подозреваемый руководил их деятельностью, предоставлял указания соучастникам, получал прибыль, организовывал передачу денежных средств незаконным органам власти за содействие в осуществлении такой деятельности", - добавили в прокуратуре.

Муж выводил деньги на подконтрольную Украине территорию. Его задержали во Львове и сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Напомним, что правоохранители объявили подозрения новым руководителям министерств террористической организации "ДНР" и "ЛНР". Они "передали" врагу агропредприятия и больницы Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось, СБУ задержала российских информаторов, которые шпионили за руководством военкоматов в Киеве. Они пытались собирать закрытые сведения вблизи украинских воинских частей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Львов Бердянск Запорожская область Война в Украине
NEWS
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации