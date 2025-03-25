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У Львові затримали двох агентів РФ, які намагалися підірвати авто військового

Фото: у Львові двоє молодиків заклали вибухівку під авто військового (t.me/SBUkr)
Автор: Іван Носальський

У Львові двоє хлопців хотіли підірвати автомобіль військового. Їх "найняли" російські спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

За інформацією правоохоронців, двоє мешканців Закарпаття 22 та 23 років погодилися на співпрацю з Росією. Вони шукали "легкі гроші" у Telegram-каналах.

 

Фото: затримання російських агентів у Львові (t.me/SBUkr)

Після того, як хлопців завербували, вони прибули до Львова, забрали зі схрону вибухівку та провели дорозвідку біля авто українського військового. Навпроти місця його паркування зловмисники встановили телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для окупантів. Спецслужби РФ хотіли побачити наслідки теракту.

"Обох фігурантів затримали "на гарячому", коли вони закладали саморобний вибуховий пристрій, замаскований у спортивну сумку, під авто українського захисника", - уточнили в СБУ.

Окупанти хотіли дистанційно підірвати автомобіль за допомогою виклику на один з телефонів, який був підключений до вибухівки. При цьому вибуховий пристрій був споряджений 4,5 кг вибухової речовини та додатковими уражаючими елементами - гайками.

Зловмисникам повідомили про підозру в держзраді. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що співробітники СБУ затримали російського агента, який готував теракт біля будівлі ТЦК у Кривому Розі.

Зловмисник - 26-річний житель Львова, якого завербували російські спецслужби.

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