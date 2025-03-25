Во Львове задержали двух агентов РФ, которые пытались подорвать авто военного

Во Львове двое парней хотели подорвать автомобиль военного. Их "наняли" российские спецслужбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
По информации правоохранителей, двое жителей Закарпатья 22 и 23 лет согласились на сотрудничество с Россией. Они искали "легкие деньги" в Telegram-каналах.
Фото: задержание российских агентов во Львове (t.me/SBUkr)
После того, как парней завербовали, они прибыли во Львов, забрали со схрона взрывчатку и провели доразведку возле авто украинского военного. Напротив места его парковки злоумышленники установили телефонную камеру с функцией удаленного доступа для оккупантов. Спецслужбы РФ хотели увидеть последствия теракта.
"Обоих фигурантов задержали "на горячем", когда они закладывали самодельное взрывное устройство, замаскированное в спортивную сумку, под авто украинского защитника", - уточнили в СБУ.
Оккупанты хотели дистанционно подорвать автомобиль с помощью вызова на один из телефонов, который был подключен к взрывчатке. При этом взрывное устройство было снаряжено 4,5 кг взрывчатого вещества и дополнительными поражающими элементами - гайками.
Злоумышленникам сообщили о подозрении в госизмене. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, сегодня стало известно, что сотрудники СБУ задержали российского агента, который готовил теракт возле здания ТЦК в Кривом Роге.
Злоумышленник - 26-летний житель Львова, которого завербовали российские спецслужбы.
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