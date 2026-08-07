У Львові запровадили карантин через сказ у кота: що потрібно знати мешканцям

У Львові через підтверджений випадок сказу у кота з 7 серпня запровадили карантинні обмеження. Вони діятимуть у 5-кілометровій зоні навколо перехрестя вулиць Володимира Великого та Кріля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.
Обмежувальні заходи визначили під час засідання міської протиепізоотичної комісії.
Зокрема, ветеринарним клінікам заборонили приймати тварин без чинного щеплення від сказу - за винятком випадків, коли потрібна термінова допомога або вакцинація саме від сказу.
У місті наголошують, що в ЛКП "Лев" можна безкоштовно вакцинувати від сказу як безпритульних, так і домашніх тварин.
Мешканців просять перевірити, чи мають їхні улюбленці актуальне щеплення від сказу. Якщо термін вакцинації минув, тварину варто якнайшвидше ревакцинувати.
Ті тварини, які вже були щеплені, але могли контактувати з хворим котом, теж мають пройти повторну вакцинацію.
Фото: Сірий кіт лежить в переносці зеленого кольору (city-adm.lviv.ua)
"На прогулянках радимо тримати собак на повідку, а котиків поки не випускати самих надвір. Це прості кроки, які допоможуть захистити і тварин, і людей", - зазначили в ЛКП "Лев".
Медики наголошують: якщо людина контактувала з твариною - особливо якщо був укус, подряпина чи потрапляння слини - потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря.
Не варто чекати появи симптомів, адже своєчасне антирабічне лікування запобігає розвитку сказу.
Безкоштовну антирабічну вакцинацію в комунальних закладах міста можна отримати дорослим - у лікарнях святого Пантелеймона та святого Луки, а дітям - у лікарні святого Миколая.
Якщо ви побачили тварину з нетиповою поведінкою чи підозрою на сказ, про це слід повідомити Держпродспоживслужбу за цілодобовою гарячою лінією 050 230 04 28.
Нагадаємо, через війну в Україні зросли ризики поширення сказу - через брак планової вакцинації тварин, збільшення кількості безпритульних котів і собак та міграцію диких звірів із небезпечних зон.
Сказ є смертельним захворюванням, і без своєчасного лікування він майже завжди завершується летально.