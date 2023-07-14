У Львові було заблоковано транснаціональний канал збуту кокаїну. Одним з учасників банди виявився колишній правоохоронець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Зазначається, що колишнього правоохоронця було затримано під час отримання 135 000 доларів США в обмін на понад 3 кілограми наркотику.

"Встановлено, що великі партії наркотовару дилери привозили на територію нашої країни з Європи", - пише пресслужба.

До злочину виявився причетний 42-річний львів'янин, який до 2021 року проходив службу на посаді дільничного офіцера поліції. Разом зі змовниками, серед яких цивільні та службовці митних постів, він отримував від іноземних наркоділків "товар" та реалізовував його через налагоджену мережу збуту.

Фото: у Львові заблокували транснаціональний канал збуту кокаїну, затримали екс-поліцейського (ssu.gov.ua)

Банда продавала кокаїн брикетами і лише оптовими партіями. За кілограм кокаїну отримували 45 000 доларів США.

"За фізичної підтримки відділу швидкого реагування ДВБ НПУ правоохоронці затримали колишнього підполковника поліції у Львові під час збуту чергової партії наркотиків - близько 3,3 кг - вартість яких на "чорному ринку" може сягати 600 000 доларів США", - додає пресслужба.

Затриманому було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307. Наразі йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

"Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування для встановлення обставин та осіб, причетних до незаконних оборудок", - додає пресслужба.