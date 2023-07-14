Во Львове заблокировали транснациональный канал сбыта кокаина, задержали экс-полицейского

Во Львове был заблокирован транснациональный канал сбыта кокаина. Одним из участников банды оказался бывший правоохранитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Отмечается, что бывший правоохранитель был задержан во время получения 135 000 долларов США в обмен на более 3 килограммов наркотика.

"Установлено, что крупные партии наркотовара дилеры привозили на территорию нашей страны из Европы", - пишет пресс-служба.

К преступлению оказался причастен 42-летний львовянин, который до 2021 года проходил службу в должности участкового офицера полиции. Вместе с заговорщиками, среди которых гражданские и служащие таможенных постов, он получал от иностранных наркодельцов "товар" и реализовывал его через налаженную сеть сбыта.

Фото: во Львове заблокировали транснациональный канал сбыта кокаина, задержан экс-полицейский (ssu.gov.ua)

Банда продавала кокаин брикетами и только оптовыми партиями. За килограмм кокаина получали 45 000 долларов США.

"При физической поддержке отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ правоохранители задержали бывшего подполковника полиции во Львове во время сбыта очередной партии наркотиков - около 3,3 кг - стоимость которых на "черном рынке" может достигать 600 000 долларов США", - добавляет пресс-служба.

Задержанному было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 307. Сейчас ему грозит до 12-ти лет лишения свободы.

"Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование для установления обстоятельств и лиц, причастных к незаконным сделкам", - добавляет пресс-служба.