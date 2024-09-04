Во Львове уже 45 раненых из-за обстрела РФ

Из-за обстрела Львова в ночь на 4 сентября госпитализированы 45 человек. Среди них есть и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет .

"Сейчас в больницах города уже госпитализированы 45 раненых пациентов, среди них - 7 детей, тяжелых среди детей нет", - говорится в сообщении.

Обстрел Львова

Российские войска обстреляли территорию Украины в ночь на 4 сентября. В частности, по данным МВД, больше всего из-за атаки РФ пострадал Львов.

В настоящее время ГСЧС Украины спасли во Львове 12 человек, поисковая операция продолжается. В то же время из-за обстрела Львова погибли семь человек, в том числе три ребенка.

Как добавили спасатели, обломки ракеты обнаружили на территории международного аэропорта "Львов". Также во Львове повреждены две школы, медучреждения и более 50 домов.