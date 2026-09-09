У Львові військовий ТЦК штовхав жінку: у військкоматі заявили про "маніпуляцію"

Конфлікт стався увечері 8 вересня близько 17:00. У соціальних мережах поширили відео, на якому чоловік у військовій формі хапає і трусить жінку. Поруч із ними перебував працівник поліції, який намагався зупинити військовослужбовця - він торкнувся його плеча і сказав: "Не трогай жінку".

У ТЦК заявили про "маніпуляцію"

У Львівському обласному ТЦК назвали відео "маніпуляцією". За їхніми словами, у мережу потрапив вирваний із контексту фрагмент, який показує лише наслідки та реакцію військового, а не початок суперечки.

У відомстві пояснили, що під час перевірки документів військовозобов'язаний чоловік відмовився їх надати та втік до під'їзду житлового будинку. Після цього жінка, яка перебувала поруч, почала заважати групі оповіщення, блокувала вхід та застосувала проти військовослужбовців сльозогінний газ.

"Тобто, суспільству показують не причину, а наслідок, не початок конфлікту і втечу громадянина чи перешкоджання законним діям, застосування сльозогінного газу проти військових, а лише той момент, який зручно подати, як "військовий застосував силу до жінки"", - зазначили в ОТЦК.

Військові зазначили, що повідомлень про цей інцидент на спецлінію "102" не надходило. Суперечку врегулювали на місці без подальшої ескалації, а подальші дії щодо чоловіка вирішили припинити, щоб не провокувати скупчення людей та загострення ситуації.

В ОТЦК наголосили, що "відкриті до перевірки обставин і до правової оцінки дій усіх учасників події".

"Але оцінка має даватися повній ситуації, а не кільком секундам відео, зручно вирваним із контексту", - зауважили у військкоматі.

Поліція розпочала розслідування

Сьогодні, 9 вересня, у поліції Львівщини повідомили про початок службового розслідування щодо правоохоронця, який входив до складу групи оповіщення.

Спеціальна перевірка має дати оцінку можливим неправомірним діям або бездіяльності поліцейського під час конфлікту. За її результатами обіцяють ужити відповідних заходів.