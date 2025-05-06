У Львові військові ТЦК "запакували" напівбосого чоловіка: що кажуть у військкоматі

Як повідомляють в ОТЦК, інцидент стався на вулиці Залізничній. Військові ТЦК проводили оповіщення громадян, які підлягають військовому обліку. Громадянин, якого зупинили для перевірки військово-облікових документів, відмовився виконувати вимогу військових та намагався втекти з місця подій, а також словесно ображав працівників ТЦК.

"Після встановлення його особи з’ясувалося, що він є порушником військового обліку і перебуває в розшуку. У зв’язку з цим громадянину запропонували проїхати в ТЦК та СП. Після відмови й опору було ухвалено рішення про доставлення громадянина до ТЦК та СП для подальшого з’ясування обставин", - пише ОТЦК.

В ОТЦК додають, що відео, яке наразі шириться мережею, відображає лише частину ситуації після вчинення чоловіком дій, що містять ознаки адміністративного правопорушення та, можливо, кримінального правопорушення.