У Львові вирішили відключити опалення

"Відповідно до прогнозу погоди, маємо суттєве підвищення температури зовнішнього повітря. Відтак, щоб не було перегрівів і нераціонального використання газу, подачу опалення від сьогодні призупиняємо", - повідомив Орест Тимчишин, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ради.

За його словами, відновити теплопостачання планують з наступного тижня. Все буде залежати від температурних показників.

Офіційно опалювальний сезон у Львові розпочався з понеділка, 16 жовтня.

Опалювальний сезон

Стандартна дата початку опалювального сезону в Україні - 15 жовтня. Однак рішення про початок подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

Більшість великих міст України ухвалили про початок опалювального сезону на цьому тижні. Зокрема, у Києві він розпочався 16 жовтня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна готова до опалювального сезону майже на 100%.

Нагадаємо, наприкінці березня 2023 року через тимчасове потепління у деяких містах достроково завершили опалювальний сезон. Однак після цього в Україну повернулися сніг та морози. Після цього деякі міста відмовилися від дострокового завершення опалювального сезону.