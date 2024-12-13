У Львові випустили додаток для оплати проїзду в транспорті: деталі

У Львові презентували мобільний додаток для безготівкової оплати проїзду

У Львові офіційно запустили мобільний додаток "Електронний квиток ЛеоКарт", який дозволяє зручно оплачувати проїзд у громадському транспорті без готівки. Додаток вже доступний для завантаження в AppStore та Google Play. Очікується, що новий сервіс значно зменшить частку готівкових оплат - до 5-4%, про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Як працює додаток

Застосунок пропонує пасажирам придбати загальні пересадкові квитки, а згодом - абонементи. Вартість однієї поїздки через додаток залишається такою ж, як і при оплаті персоналізованою карткою ЛеоКарт, - 13 гривень.

Для користування необхідно:

Завантажити додаток. Обрати квиток та вказати кількість пасажирів або квитків. Здійснити оплату та активувати квиток.

Активований квиток містить QR-код, який потрібно прикласти до зчитувача на валідаторі в транспорті. Успішна валідація підтверджується зеленою відміткою на екрані валідатора.

Безоплатні пересадки та зручність

Протягом 40 хвилин після активації квитка пасажири можуть здійснювати безоплатні пересадки. Ця опція особливо корисна для тих, хто регулярно використовує громадський транспорт для складних маршрутів.

Крім того, додаток дозволяє придбати квитки про запас, які можна активувати поступово, за потреби.