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Во Львове возобновили подачу света, воды и тепла

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Львов, Среда 23 ноября 2022 22:01
Во Львове возобновили подачу света, воды и тепла Фото: во Львове оперативно восстановили электроснабжение (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

По состоянию на вечер 23 ноября во Львове возобновили подачу электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Андрея Садового.

"Львов уже со светом. Но в городе есть плановые отключения, поэтому некоторые дома могут быть без электричества. Также возобновили подачу воды и тепла", - отметил он.

По его словам, работают все городские службы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве проблемы со светом устранят после стабилизации энергосистемы, согласно оптимистичным прогнозам, в ближайшие несколько часов. На этот период в обесточенных районах сигналы воздушной тревоги будут подаваться через громкоговорители.

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