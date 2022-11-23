Во Львове возобновили подачу света, воды и тепла

По состоянию на вечер 23 ноября во Львове возобновили подачу электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Андрея Садового.

"Львов уже со светом. Но в городе есть плановые отключения, поэтому некоторые дома могут быть без электричества. Также возобновили подачу воды и тепла", - отметил он.

По его словам, работают все городские службы.