Во Львове возобновили электроснабжение почти по всему городу, - Садовый

По состоянию на утро 16 ноября во Львове возобновили электроснабжение почти по всему городу. Однако кое-где есть еще дома, в которых нет света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram львовского городского головы Андрея Садового.

По словам мэра, возобновлена уже и подача холодной и горячей воды, а также отопления.

Кроме того, Садовый отметил, что на маршруты выехало 57 трамваев и 59 троллейбусов. Еще дополнительно выпущено 15 автобусов, чтобы обеспечить нормальную работу общественного транспорта. 30% светофоров в городе уже работают.

"Не забывайте о правилах дорожного движения и соблюдайте безопасную скорость", - добавил мэр Львова.