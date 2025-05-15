У Львові сьогодні почались перевірки від СБУ: що роблять силовики і коли завершать

Як розповіли у відомстві, до безпекових заходів долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку та Національна гвардія. Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

"Мета - запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Що відбуватиметься

В СБУ уточнили, що під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Також буде здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.