UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Львові та Рівному чули звуки вибухів

Фото: Росія атакує Україну ракетами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 4 вересня, у Львові та Рівному чули звуки вибухів. Військові попереджали про ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Львів" та "Суспільне Рівне".

Зокрема у Львові звуки вибухів були о 05:42 та 05:47. У Рівному чули звук вибуху о 05:46.

Мер міста Андрій Садовий повідомив у своєму Telegram-каналі, що над територією міста зафіксовано "Кинджали".

"Кинджали на території Львова. Працює ППО. Не знімайте на відео! Залишайтесь в укритті", - повідомив він о 05:55.

До цього, о 05:43, Повітряні сили ЗСУ попереджали українців про крилаті ракети у напрямку Львова.

Масштабна атака РФ

Зазначимо, що в цей час Росія здійснює масштабний обстріл України. Зокрема, вночі ворог піднімав у небо стратегічні літаки Ту-95МС, які ймовірно, випустили крилаті ракети. Водночас всю ніч в небі на Україною військові фіксували ударні БпЛА росіян.

Крім того, близько півгодини тому стало відомо, що країна-агресор підняла у небо літаки МіГ-31К та Ту-22М3. Зокрема, існує загроза пусків ракет Х-22.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні