У Львові та Рівному чули звуки вибухів

Масштабна атака РФ

Зазначимо, що в цей час Росія здійснює масштабний обстріл України. Зокрема, вночі ворог піднімав у небо стратегічні літаки Ту-95МС, які ймовірно, випустили крилаті ракети. Водночас всю ніч в небі на Україною військові фіксували ударні БпЛА росіян.

Крім того, близько півгодини тому стало відомо, що країна-агресор підняла у небо літаки МіГ-31К та Ту-22М3. Зокрема, існує загроза пусків ракет Х-22.

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