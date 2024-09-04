Утром 4 сентября во Львове и Ровно слышали звуки взрывов. Военные предупреждали о ракетах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Львів" и "Суспільне Рівне".
В частности, во Львове звуки взрывов были в 05:42 и 05:47. В Ровно слышали звук взрыва в 05.46.
Мэр города Андрей Садовый сообщил в своем Telegram-канале, что над территорией города зафиксирован "Кинжал".
"Кинжалы на территории Львова. Работает ПВО. Не снимайте на видео! Оставайтесь в укрытии", - сообщил он в 05:55.
До этого, в 05:43, Воздушные силы ВСУ предупреждали украинцев о крылатых ракетах в направлении Львова.
Отметим, что в это время Россия осуществляет масштабный обстрел Украины. В частности, ночью враг поднимал в небо стратегические самолеты Ту-95МС, которые вероятно, выпустили крылатые ракеты. В то же время всю ночь в небе над Украиной военные фиксировали ударные БпЛА россиян.
Кроме того, около получаса назад стало известно, что страна-агрессор подняла в небо самолеты МиГ-31К и Ту-22М3. В частности, существует угроза пусков ракет Х-22.
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